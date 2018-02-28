Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moritanya ziyaretinden sonra geçeceği Senegal'in başkenti Dakar'da caddeler, Türk ve Senegal bayraklarıyla süslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 ülkeyi kapsayan Afrika turunun üçüncü ayağı Senegal ziyaretinden önce Cumhurbaşkanlığı Sarayı güzergahındaki cadde ve yollara iki ülkenin bayrakları asıldı. Ziyaret nedeniyle başkentte geniş güvenlik önlemleri alındı.

SENEGAL HALKI, ERDOĞAN'I MÜSLÜMANLARIN LİDERİ OLARAK GÖRÜYOR

Senegal halkı, İslam alemi ve mazlumlara yönelik yoğun çabaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Müslümanların lideri olarak görüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüşecek ve İş Forumu'na katılacak.

