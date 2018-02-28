Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere genelini etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve aşırı soğuk hava, ülkede günlük yaşamı olumsuz etkilerken İskoçya ve İrlanda'da kırmızı alarm verildi.

İngiltere Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada, tüm ada genelinde etkili olan tipi ve buzlanmanın "hayati tehlike oluşturduğu", İskoçya ve İrlanda'da bu tehlike riski sebebiyle de halkın güvende tutulması için "acilen harekete geçilmesi gerektiği" uyarısında bulunuldu.

Bazı üniversiteler de dahil olmak üzere yüzlerce okulun tatil edildiği ülkede polis, yarın öğlene kadar gerekli olmadığı sürece vatandaşlara yola çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

Demir yolu ulaşımında birçok firma, rayların karla kaplanması ve sinyal kutularının donması sebebiyle bazı seferlerin iptal edildiğini, bazı trenlerin de rötarlı şekilde çalıştığını duyurdu.

Ülkedeki bazı havalimanları da pistlerde görüş yetersizliği ve buzlanma sebebiyle uçuşlarının askıya alındığını açıkladı. Ülkenin en büyük havalimanı Heathrow'dan bugün yapılması planlanan 100'den fazla uçuş iptal edildi. Ulusal Demiryolundan yapılan açıklamada da başkent Londra'dan Stansted Havalimanı'na hizmet veren Stansted Express seferlerinin de tipi etkisini yitirene kadar iptal edildiği bildirildi.

Birçok havayolu şirketi, yolcularına havalimanına gelmeden önce şirketlerle iletişime geçerek uçuşlarına ait güncel bilgileri öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Ülkede son 5 yılın en soğuk haftasının yaşandığına işaret eden meteoroloji uzmanları, adada nadir görülen karın yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaşabileceğini belirtti.

Bazı bölgelerde elektrik, telefon ve internet hatlarında kesintiler yaşanırken, dün akşam Lincolnshire ve Cambridgeshire'da yaşanan trafik kazalarında 4 kişi hayatını kaybetti.

"Doğu Canavarı" adlı aşırı soğuk hava dalgasının yarın itibarıyla Atlantik Okyanusu'ndan gelen "Emma Fırtınası"yla birleşmesi ve ada genelinde daha fazla kar yağışı ve kuvvetli rüzgarların görülmesi bekleniyor.