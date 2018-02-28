Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar, Suriye rejiminin başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesine yönelik saldırılarını sürdürerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ateşkes kararını ihlal etmesini kınadı.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, başkent Doha'da gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında Beşşar Esad rejiminin, Doğu Guta'ya yönelik saldırıları sürdürmesine ve BMGK'den cumartesi günü çıkan 2401 sayılı ateşkes kararını ihlal etmesine tepki gösterildi.

Uluslararası toplumdan BMGK kararının uygulanması, insani dramın önüne geçilmesi ve rejimin meydan okumalarının kesin bir şekilde önlenmesi için ciddiyetle çalışmasını ve gerekli tüm önlemleri almasını talep eden Katar hükûmeti, söz konusu kararın uygulanmaması durumunda daha çok masumun kanının akacağı uyarısında bulundu.

ABD'nin büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararı

Öte yandan, ABD'nin İsrail büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşıma kararını kabul etmediğini aktaran Bakanlar Kurulu, bunun uluslararası kanunlara aykırı olduğunu, bölgede gerginliği artıracağını ve barış görüşmelerini canlandıracak girişimler önünde engel teşkil edeceğini kaydetti.

Katar hükûmeti, ABD'nin söz konusu kararını uygulamaktan vazgeçmesini umduğunu ifade etti.