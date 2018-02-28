Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından "Global Times” gazetesinin, devlet savunma sanayisi şirketi China Shipbuilding Industry Corporation'a (CSIC) dayandırdığı haberinde, CSIC’nin nükleer yakıtlı uçak gemisi, yeni tip nükleer denizaltı ve insansız karşı istihbarat deniz araçları konusundaki kritik teknolojileri geliştirme sürecini hızlandırmayı planladığı belirtildi.

Şirketin nükleer yakıtlı uçak gemisiyle ilgili başka ayrıntı paylaşmadığı ifade edilen haberde, bir devlet şirketinin, nükleer yakıtlı uçak gemisi planına yönelik bir bilgiyi açıktan paylaşmasına dikkat çekildi.

Çin’in mevcut durumda biri ordu envanterinde diğeri inşa sürecinde iki uçak gemisi bulunuyor.

Ülkenin ilk uçak gemisi Sovyet yapımı Liaoning, Ukrayna'dan getirilmiş, Eylül 2012'de Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) envanterine alınmıştı.

Ülkenin tamamı yerli üretim olacak ikinci uçak gemisi 001A ise geçen yıl nisan ayında yapılan törenle suya indirilmişti. Gövde ağırlığı yaklaşık 50 bin tonu bulan 001A’nın 2020’den önce inşasının tamamlanarak ordu envanterine alınması planlanıyor.

Çin'in yanı sıra dünyada 6 ülkenin ordu envanterinde uçak gemisi bulunuyor.

ÇİN ABD'YE YETİŞİYOR

Her türlü yüksek teknolojiye gelince Çin bu alanda da ABD'ye yetişmek için yol kat ediyor. Geçen yıl Pentagon, ABD istihbaratının 2014-2016 döneminde Çin'in ürettiği DF-ZF hipersonik uçağının 7 kez test edildiğini saptadığını açıkladı.

Çin ayrıca aktif bir şekilde yeni nesil insansız hava araçları (İHA) da geliştirmeye devam ediyor. Özellikle güneş enerjisi kullanabilen ve bu özelliğiyle diğer İHA'lara göre havada daha uzun süre kalabilecek olan İHA'ların geliştirilmesine önem veriliyor.

ABD'den sonra en çok askeri uyduya sahip olan ülke yine Çin. Ordu uydu yoluyla yer belirleme sistemi Beidou'yu da başarılı bir şekilde geliştirmeye devam ediyor. 2015'in sonlarında ise Pekin, füze saldırısı önleme sistemlerinin uzay ayağını oluşturarak, balistik füze fırlatmalarının kaydedilmesini sağlayan ilk test uydusunu uzaya çıkardı.