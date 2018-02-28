Alman Haber Ajansı DPA’nin haberine göre, "Rus APT28“ adlı hacker grubu yüksek güvenlikli olarak kabul edilen Federal Hükümet başta olma üzere Dışişleri ve Savunma Bakanlığının sistemine saldırıda bulundu. Saldırıların uzun zamandır devam ettiği belirtilen haberde, 2015 yılında Federal Meclisin bilgisayar sistemine siber saldırı düzenlendiği, son saldırıyla birlikte "Rus APT28“ korsanlarının arkasında Rus devlet kurumlarının olabileceği şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi.
Rus hackerlardan Almanya’ya siper saldırı
28.02.2018 - 21:01 | Son Güncelleme: 28.02.2018 - 21:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
"Rus APT28“ isimli hacker grubu, Almanya’nın kalbi sayılan kurumlara siper saldırıda bulundu.
Etiketler : hacker,rus,almanya,
547124 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/547124.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER