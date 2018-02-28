Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Kırım'da Rusya'nın elinde bulunan gemileri Kırım ile birlikte geri almaya hazır olduklarını söyledi.

Poroşenko, düzenlediği basın toplantısında, Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin Kırım Tatar Özerk Cumhuriyeti olarak yapısının değiştirilmesine yönelik Ukrayna Anayasası'nın 10. maddesinde değişiklik yapılmasıyla ilgili, şu ana kadar çalışma grubunun önerisinin kendisine gelmediğini ifade etti.

Çalışmanın Anayasa Komisyonunda onaylanması gerektiğini kaydeden Poroşenko, teklifin son hale getirilmesinin ardından Ukrayna Parlamentosunda onaylanmasını umduğunu dile getirdi.

Ukrayna'nın Kırım yarımadasında Rusya'nın elinde kalan savaş gemilerini teslim alıp almayacağına yönelik bir soruya Poroşenko, "Biz Kırım'dan gemilerimizi sadece Kırım ile birlikte almaya hazırız." şeklinde cevap verdi.

Poroşenko, Kırım'ın geri alınması için diplomatik yolların, yaptırımların ve hukuki süreçlerin işletildiğini belirterek, "Kırım'ın geri alınması için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ocak ayının başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın yarımadayı ilhakından sonra Ukrayna'ya ait askeri gemi, uçak ve diğer araçları iade etmeye hazır olduğunu açıklamıştı.