Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'nın sivillerin daha güvenli yerlere gitmesini engellediğini belirterek "Türk makamları, insani erişimi sağlama konusundaki istekliliklerini vurguladılar, Şam'dan yardım konvoylarının geldiğini görmek istiyoruz ancak Suriye tarafı henüz kabul etmedi" dedi.

BM, İNSANİ YARDIMA HAZIR

BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'deki gelişmelere ilişkin bilgilendiren Lowcock, BM'nin kuşatma altındaki ve erişimin zor olduğu 10 bölgeye insani yardım ulaştırmaya hazır olduğuna ancak BMGK'nın insani ateşkes kararına rağmen erişim izni verilmediğine dikkati çekti.

"YARDIM GÖNDERMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Lowcock, Suriye'de 30 gün insani ateşkes talep eden karara rağmen Doğu Guta'daki insani durumun hiçbir şekilde iyileşmediğini, hiçbir tıbbi tahliyenin gerçekleşmediğini ve sivillerin bölgeden ayrılamadığını belirterek, Rusya'nın Doğu Guta'da "günde beş saat insani mola" kararına ilişkin, "Beş saat içinde insani yardım konvoyu göndermek mümkün değil." ifadesini kullandı.

YÜZLERCE İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

Ateşkese rağmen daha fazla bombardıman, daha fazla ölüm ve yıkımın, daha fazla açlığın yaşandığını söyleyen Lowcock, 18 Şubat'tan beri Doğu Guta'da 580 kişiden fazla kişinin öldüğünü, binden fazla kişinin de yaralandığını söyledi.

"AÇLIK VE HASTALIK, DAHA FAZLA İNSAN ÖLDÜRECEK"

Lowcock, İdlib'deki çatışmalarda sivillerin hayatını kaybetmeye devam ettiğini, aralık ayından beri 385 bin kişinin yerinden edildiğini ve nüfusunun yarısı daha önce yerinden edilmişler olan idlib'de insanların yeniden göçe zorlandığına vurgu yaparak "Açlık ve hastalık, bombalardan daha fazla insanı öldürecek." dedi.

"SURİYE TARAFI HENÜZ KABUL ETMEDİ"

Afrin'deki gelişmelere de değinen Lowcock, "yerel yetkililer" şeklinde tanımladığı terör örgütü PYD/PKK'nın sivillerin daha güvenli yerlere gitmesini engellediğini belirterek "Türk makamları, (Afrin'e) insani erişimi sağlama konusundaki istekliliklerini vurguladılar, Şam'dan yardım konvoylarının geldiğini görmek istiyoruz ancak Suriye tarafı henüz kabul etmedi." değerlendirmesinde bulundu.

ULUSLARARASI HUKUK İHLAL EDİLİYOR

BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman ise uluslarası toplum olarak iki hafta sonra 8. yılına girecek savaşa son vermekte başarısız olduklarını söyledi.

Uluslararası hukuku ihlal eden tüm tarafları kınadıklarını belirten Feltman, "Suriye hükümetinin el-Nusra savaşçılarını hedef alma gerekçesiyle 400 bin sivilin yaşadığı Guta'da gelişigüzel saldırılar düzenlemesi hiçbir şekilde meşrulaştıramaz." diye konuştu.