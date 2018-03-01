Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) aldığı ateşkes tasarısının Afrin’i de kapsadığını iddia etti. Ateşkesin Suriye’nin bütününde geçerli olduğunu söyleyen Nauert, “Rusya ateşkes kararına evet oyu vermesine rağmen, Esad rejimine desteğini sürdürmekte. Bu büyük bir problem. Ateşkes ‘insani yardım’ kapsamında bütün ülkeyi kapsıyor. Yalnızca DEAŞ, El Kaide, Nusra Cephesi ve bunlarla ilgili grup ve kişiler ateşkes kapsamı dışında” dedi. “Türkiye’nin Afrin harekâtının ateşkes kapsamında olup olmadığı” sorusuna cevap veren Nauert, “Türkiye bu mutabakatı iyice ve yeniden okumalı. Karar, 30 gün boyunca Suriye’nin her tarafında ateşkesi öngörüyor. Türkiye’ye BMGK’nın aldığı ateşkes kararını yeniden okumalarını tavsiye ederiz” dedi.

ANKARA: ABD ÇARPITIYOR

ABD’li sözcü Nauert’e Ankara’dan anında cevap geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün ifadeleri, her türlü temelden yoksundur ve kararın odak noktasını anlayamadığını ya da bu odağı çarpıtmak istediğini göstermektedir” dedi. Türkiye’nin, Suriye’deki çatışmaların taraflarından biri olmadığını vurgulayan Aksoy, Zeytin Dalı Harekâtı’nda BM Şartı’nın 51. maddesi temelinde meşru müdafaa hakkımızı kullandığımızı belirtti.

“PKK - YPG AYRIMI” TALEBİ

Washington’dan tepki çeken bir başka açıklama ise ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel’dan geldi. Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi’nde konuşan Votel’a, Güney Carolina eyaletinden Cumhuriyetçi Vekil Joe Wilson, “Türkiye yaklaşık yüz yıldır ABD’nin değerli bir müttefiki, bir NATO üyesi. Bu önemli ittifakımızı devam ettirmek için neler yapılıyor?” sorusunu yöneltti. Cevap vermekte zorlanan Votel, Türkiye’nin DEAŞ ile mücadelede önemli rol oynadığını belirterek, “Türkiye’nin PKK terörizmi konusunda ciddi endişeleri var. Tabii bu sahada birlikte çalıştığımız bazı ortaklarımız ile gerginliğe sebep oldu. Prensip olarak buna günlük olarak ortaklarımızla yaptıklarımız konusunda Türkiye’ye karşı şeffaf, açık ve samimi şekilde yaklaşıyoruz” dedi. ABD’li komutan, iki ülke arasındaki tansiyonun PKK ile YPG arasındaki ayrımı yapmamasından kaynaklandığını da iddia etti.

ABD’Lİ YAZAR: HEPSİ PKK

Bu arada Amerikalı yazar Roy Gutman’ın kaleme aldığı “ABD’nin Suriye’deki kirli sırrı: Esad ile de facto ittifak” makalesi ABD’li General Votel’a cevap oldu. Gutman, Suriye’nin kuzeyindeki PYD/PKK yapılanmasıyla ilgili olarak, “Hem Obama hem de Trump yönetimi, bolca delile rağmen Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) üst düzey Kürt liderlerinin PKK’dan bağımsız olduğunu iddia etti. Suriye’nin kuzeyinde ve Afrin’de kontrolü elinde tutan Kürt unsurlar, PKK’nın Suriye’deki uzantıları. Amerikan ordusunun isteğiyle adını YPG’den SDG’ye çevirdi ve bu yapı altındaki bütün unsurlar, Kandil’e hesap vermektedir” diye yazdı.

RESMÎ HESAPTAN SKANDAL PAYLAŞIM

ABD bir yandan Türkiye’nin Afrin’deki teröristlere yönelik operasyonunu engellemeye çalışırken, diğer yandan da PKK/PYD’li teröristlere eğitim vermeye devam ediyor. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, Twitter adresinde yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK/PYD’nin paravanı Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) verdikleri patlayıcı eğitiminin fotoğrafını paylaştı. Dillon, eğitimin amacının teröristlerin el yapımı patlayıcılarla mücadele yeteneklerini artırmak olduğunu ifade etti.

KURTARILAN HER KÖYDEN PKK-YPG DELİLİ ÇIKIYOR

ABD’li yetkililer “PKK ile YPG arasında bağ yok” şeklinde açıklamada bulunsa da, Afrin’de terör örgütünden temizlenen köyler gerçekleri ortaya çıkarıyor. YPG/PYD işgalinden kurtarılan köylere giren Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu askerleri, PKK lideri Öcalan’ın resimleriyle ve örgütün flamalarıyla karşılaşıyor. Üç gün önce kurtarılan Ömeranlı köyünde de örgütün silahlı eğitim kullandığı alan ele geçirilmişti. Kamp alanında teröristlerin, üzerine örgüt elebaşının adını yazdıkları bir kayanın üst kısmını insan başı şeklinde yontmaya çalışarak, elebaşının yüzünü kabartma halinde resmettikleri dikkati çekmişti. Bu arada Zeytin Dalı Harekatı’nın 40’ıncı gününde Hatay’ın karşısındaki terör mevzileri, obüs toplarıyla ateş altına alındı. Kilis’te konuşlu sınır birliklerine takviye topçu bataryaları ile mühimmat sevkiyatı yapılırken operasyonun başladığı tarihten itibaren etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 101’i son 24 saat olmak üzere 2184’e yükseldi.