Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rachel Avraham’ın imzasıyla çıkan haberde, Afrin’de YPG’li teröristlerin ağır darbeler aldığı ifade edildi. İran’dan Akdeniz’e açılacak yolun kapatılması için Türkiye’ye rağmen YPG’nin desteklenebileceğini belirten Avraham, “Bölgeye İsrail askerlerinin gönderilmesinden bahsetmiyorum. Eğer İsrail, ABD ve İngiltere hava desteğiyle YPG’ye ağır silahlar verebilir. İsrail ordusu ise YPG’ye eğitim verebilir. Bölgedekileri cesaretlendirebilirsek bölgedeki statükoyu hem Amerika hem de İsrail’in lehini değiştirebilir” diye yazdı.

Daha önce de, İsrail’in Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ni destekmesi gerektiğini yazan Rachel Avraham ayrıca, “İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın Suriye’de üs kurmasına izin vermeyeceğini açıkladı. Bunu gerçekleştirmek için ABD ve İsrail Kürtleri İran rejimine karşı harekete geçirmeli” ifadelerini de kullandı.