Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bangladeş'te Arakanlıların bulundukları kampları ziyaret eden Nobel ödüllü aktivistler Karman, İrlandalı Mairead Maguire ve İranlı Şirin Ebadi, Bangladeş'in başkenti Dakka'da basın toplantısı düzenledi.

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin sorumluluktan kaçamayacağını vurgulayan Karman, Myanmar liderinin "uyanması" gerektiğini aksi takdirde hakkında dava açılacağını söyledi.

Karman, "Bunun başka bir tanımı yok. Bu bir soykırımdır. Masum insanlara karşı bir soykırımdır. Milyonlarca insan şehirlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Kadınlar tecavüze uğradı. Kampta görüştüğümüz 100 kadının hepsi de tecavüze uğramış." diye konuştu.

Çocuklarla konuşurken duygusal anlar yaşadıklarını belirten Karman "Görüştüğümüz çocukların büyük bir çoğunluğu aileleri olmadan Bangladeş'e gelmiş. Onların babaları, anneleri öldürülmüş, katledilmiş." ifadelerini kullandı.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'nin açıkladığı son verilere göre, 25 Ağustos 2017'den bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan 688 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayınladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy yakıldı.