Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in Zhejiang Eyaletinin Ningbo Şehrindeki Youngor Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret eden bir adam, bilet ücretini ödememek için çitlerden tırmanınca kaplanlara yem oldu.

SİBİRYA KAPLANLARININ KAFESİNE DÜŞTÜ

Zhang isimli adam, yaklaşık 60 liralık giriş biletini ödememek için Li isimli arkadaşıyla birlikte 3 metre yüksekliğindeki çitleri tırmanarak hayvanat bahçesine girmek istedi. Eşi ve çocuklarına bilet alan ancak kendisi içeriye kaçak yollardan girmek isteyen adam, Sibirya kaplanlarının olduğu kafesin içine düştü.

1 SAAT BOYUNCA KAPLANLARIN ELİNDEN ALAMADILAR

Kaplanların saldırısına uğrayan adam ailesinin gözleri önünde hayatını kaybetti. Zhang'ın cesedini kaplardan almak yaklaşık 1 saat sürerken, olay esnasında Sibirya kaplanlarından biri de vurularak öldürüldü.

Olayın cep telefonu görüntüleri, Çin sosyal medyasında viral hale geldi ancak daha sonra aşırı şiddet içeren niteliği nedeniyle internetten kaldırıldı.