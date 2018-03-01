Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Rusya Güvenlik Konseyinin ABD'nin Suriye'de YPG tarafından kontrol edilen bölgede yaklaşık 20'ye yakın askeri üs kurduğunu iddiasının ardından ABD'den kritik hamle geldi. Özel kuvvetlerden oluşan 600 Amerikan askeri Suriye- Irak sınırındaki El Tanf bölgesine gönderildi.

600 ABD ASKERİ SEVK EDİLDİ

Suriye - Irak sınırındaki Tanf bölgesine deniz kuvvetleri ve özel kuvvetlerden oluşan zırhlı araç destekli muharip 600 ABD askeri sevk edildi.

ASKERİ ÜSSE GÖNDERİLDİLER

Özel kuvvetlerden oluşan 600 ABD askerinin, zırhlı araçlarla birlikte ABD'nin Suriye topraklarındaki El Tanf askeri üssüne gönderildiği belirtildi.

2 YIL ÖNCE KURULMUŞTU

İki yıl önce kurulan El Tanf askeri üssü Irak ile Suriye arasındaki sınır geçişlerini kontrol etmeyi hedefliyor. ABD'nin bu üste Suriyeli muhaliflere eğitim verdiği biliniyor.

ABD, BU ÜSTE DEAŞ'LILARI EĞİTİYOR

2017 sonunda açıklama yapan Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ABD'nin Suriye'deki El Tanf üssünde DEAŞ'lı teröristlerin eğitim gördüğünü öne sürmüştü.

"ABD SURİYE'DE 20'YE YAKIN ÜS KURDU" İDDİASI

Rusya Güvenlik Konseyi, ABD'nin Suriye'de terör örgütü YPG'nin kontrol ettiği bölgede şimdiye kadar 20'ye yakın askeri üs kurduğunu açıkladı. Rus Güvenlik Konseyi, son dakika açıklamasında ayrıca ABD'nin YPG'ye ileri düzeyde gelişmiş silahları tedarik ettiğini belirtti.