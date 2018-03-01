Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın güneyindeki Ufa şehrinde Rus inşaat firmasına ait bir şantiyedeki nakliye konteynerinde Kuzey Koreli 5 işçinin ölü bulunduğu aktarıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, hayatını kaybeden 5 işçinin cesetlerinin Ufa şehrinde nakliye konteynerinde bulunduğunu açıkladı. Rus medyası, Kuzey Korelilerin ısınmak için yaktıkları kömür ateşinden sızan gazdan zehirlenmiş olabileceğini yazdı. Öte yandan, Rusya’da yaklaşık 37 bin Kuzey Koreli işçi, inşaat başta olmak üzere çiftçilik ve balıkçılık gibi alanlarda çalışıyor.