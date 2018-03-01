Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafta sonu etkisini yitirecek olan soğuk hava dalgası nedeniyle Polonya’da 18, Çekya’da 6, Litvanya’da 5, Fransa ve Slovakya’da 4’er, İtalya, Sırbistan, Romanya ve Slovenya’da 2’şer, İtalya’da ise 1 kişinin öldüğü açıklandı.

AVRUPA'DA SOĞUK ETKİLİ OLDU



Soğuk hava nedeniyle hayatını kaybedenler arasında evsizlerin de yer aldığı belirtildi. Bu nedenle Avrupa’da bir çok ülkede evsizler için sığınma evleri 24 saat hizmet vermeye başladı.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL OLDU



Bazı Avrupa ülkelerinde kuru ve rüzgarlı soğuk hava dalgası hayatı olumsuz etkilerken, bir çok Avrupa ülkesi de karlar altına kaldı. Olumsuz hava şartları yüzünden birçok ülkede uçak seferlerin iptal edilirken, Kosova, Arnavutluk, Birleşik Krallık, İtalya ve Portekiz’in büyük bölümünde de fırtına nedeniyle okullar tatil edildi.