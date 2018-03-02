Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sebha'da kardeş kabileler arasındaki çatışmalardan derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Konseyin her iki tarafa da eşit mesafede durduğu ifade edilen açıklamada, sağduyulu, diyalog içinde ve anlayışlı olunması, çatışmalara derhal son verilmesi çağrısında bulunuldu.

Ülkenin güneyinde güvenlik ve istikrarın korunması istenen açıklamada, Sebha ve diğer güney kentlerindeki halkın aklın sesine kulak vereceği ve ulusal çıkarları önceleyeceğinden emin olunduğu kaydedildi.

Sebha kentinde geçen pazar gününden bu yana Tebu ve Süleymanoğulları kabileleri arasında çatışma yaşanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu daha önce yaptığı açıklamada, Sebha'daki çatışmalarda en az 6 sivilin öldüğünü, 9'unun yaralandığını duyurmuştu.

Tebu ve Süleymanoğulları kabileleri arasındaki çatışmalar, Tebu kabilesinden silahlı kişilerin Süleymanoğullarının liderlerinden birini öldürdüğü 2012 yılına uzanıyor. İki kabile arasında Nisan 2017'de İtalya'nın başkenti Roma'da uzlaşı anlaşması imzalanmıştı.