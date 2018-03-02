Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, talihsiz annenin 9 yaşında oğlu ile 8 yaşındaki kızının donmaktan son anda kurtarıldığı ve hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Haberde, Burkina Faso vatandaşı 35 yaşındaki annenin 3 ay önce İsveç'e gelerek, sığınma başvurusu yaptığı kaydedildi. Sığınma başvurusu reddedilen annenin çocukları ile sığınmacı yurdundan ayrıldığı ve yazlık giyeceklerle sokakta kaldığı bildirildi.

Savsjö Emniyet Müdürlüğünden Thomas Agnevik, olayın çok üzücü ve trajik olduğunu vurgularken, önce 9 yaşındaki erkek çocuğun bulunduğunu, onun ifadesi ile anne ve kızına ulaşıldığını ifade etti.

Öte yandan polis, sığınmacı yurdu hakkında, "ağır kış şartlarında" aileyi sokağa bırakmaktan soruşturma başlattı.