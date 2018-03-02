Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 60 milyon nüfusu sahip İtalya'da 51 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçmenlerin yaklaşık 4,3 milyonu yurt dışında oy kullanacak.

Temsilciler Meclisi için 18 yaşını doldurmuş İtalyan vatandaşları oy kullanabiliyor. Cumhuriyet Senatosu üyelerini seçmek için ise 25 yaşını doldurmak gerekiyor.

İtalya'daki toplam 20 seçim bölgesinde yerel saatle 07.00'de başlayacak oy verme işlemi, saat 23.00'e kadar sürecek.

630 sandalyeli Temsilciler Meclisi için 3901, 315 sandalyeli Cumhuriyet Senatosu için 1958 aday yarışıyor. Toplamda 30'dan fazla partinin yarışacağı seçimde, bazı ittifaklar ve partiler öne çıkıyor.

Halihazırda iktidardaki koalisyon hükûmetinde Matteo Renzi liderliğindeki Demokrat Partinin (PD) başı çektiği merkez sol ittifakında Emma Bonino'nun Liberal Avrupa partisi, Giulio Santagata'nın Birlikte Partisi ve Beatrice Lorenzin'in merkezci Popüler Sivil Liste partisi yer alıyor.

Merkez sağ ittifakında ise eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin liberal muhafazakar Forza Italia partisi, Matteo Salvini'nin aşırı sağcı Lig partisi, Giorgia Meloni'nin aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi ve Raffaele Fitto'nun Hristiyan Demokrat Biz İtalya'yla Partisi yarışıyor.

Seçime katılacak iki ana ittifak dışında bazı partiler tek başına öne çıkıyor. İttifakların en güçlü rakibi Luigi Di Maio liderliğindeki popülist 5 Yıldız Hareketi (M5S) partisi.

Pietro Grasso önderliğindeki sosyal demokrat Özgür ve Eşit (LeU) Partisi de seçime tek başına katılan bir diğer önemli parti.

Demos, Euromedia ve IPR gibi önde gelen araştırma şirketlerinin son seçim anketlerine bakıldığında, merkez sol ittifakının oy oranı yüzde 25 ile 27, M5S'nin oy oranının da yüzde 26 ile 28 arasında olacağı tahmin ediliyor. Son anketlerde iktidara en yakın taraf ise yüzde 35 ile 38 arasında oy alması beklenen merkez sağ ittifakı.

Merkez sağ ittifakı, anketteki tahminlerin üzerine çıkamazsa, koalisyon görüşmelerinin yapılması, muhtemel görünüyor.