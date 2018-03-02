Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşşar Esad rejiminin ablukasındaki Doğu Gutalılar, hayatta kalmak için tek şansları olan sığınaklara indi. Ateşkese rağmen süren saldırılar nedeniyle dışarı çıkmaya korkan halk, bodrumlarda ışıksız, gıdasız bir halde saldırıların bitmesini bekliyor.

Doğu Guta, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı ve Rusya'nın ilan ettiği ateşkese rağmen bombardıman altında.

Siviller, dışarda barınma imkanı kalmadığı için, sığınak tabir edilen bodrumlara indi.

Sığınaklarda gıda, ısıtma ve aydınlatma imkanı bulunmuyor.

Çocukların korkularını yatıştırmak, temiz hava ve ışık girmesi için bazı bodrumların tavanlarına delikler açılıyor.

Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin görüntülediği bir bodrum katında yaşayan aileler yaşadıkları zorlukları anlattı.

Eşini daha önce rejim saldırısında kaybeden Um Muhammed, "9 çocuklu bir anneyim. Yemin ederim çocuklarım 10 gündür açlar. Çıkıp onlara biraz maydanoz ve marul gibi şeyler bulmaya çalışıyorum." dedi.

Um Muhammed, "Onların karnını doyuracak bir şey bulamıyorum. Onları buradan çıkaramadığım için yıkayamıyorum." diyerek saldırıların bir an durmasını istediklerini ifade etti.

"Buradan çıkanlar geri döner mi, dönmez mi onu bir tek Allah bilir"

5 çocuk babası Ebu Velid de "Burada her türlü kriz yaşadık ve hepsine göğüs gerdik. Ancak son günlerde gördüklerimizin ve yaşadıklarımız tarifi yok. Tarih boyunca hiç kimsenin başına gelmemiştir kesin. Bu saldırılara ne çocuklar ne de yetişkinler dayanır." diye konuştu.

Rejim güçlerinin saldırılarında her türlü silah kullandığını belirten Ebu Velid, "Kucağımdaki bebek 1 aylık. Nasıl dayansın? Malesef buradan çıkıp yiyecek bir şey alamıyoruz. Çıksan bile dışarda her şey çok pahalı." değerlendirmesini yaptı.

Ebu Velid, "Anormal bir hayat yaşıyoruz. Sığınaklarda yaşıyoruz. Buradan çıkanlar, geri döner mi, dönmez mi onu bir tek Allah bilir. Trajik bir hayat yaşıyoruz." dedi.

Şam'ın doğusundaki bazı ilçe ve beldeleri içeren 104 kilometrekarelik Doğu Guta, iç savaşın en büyük felaketine sahne oluyor. Yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil, 5 yılı aşkın süredir gıdasızlık, ilaçsızlık ve yoğun saldırılarla mücadele ediyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esad rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk ise açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

Esad rejimi ve destekçilerinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı ve Rusya'nın duyurduğu her gün 5 saatlik ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.