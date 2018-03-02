Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda’daki bazı Türk sivil toplum kuruluşları yetkilileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Türkiye-Suriye sınırına gitmek üzere Amsterdam'dan yola çıktı.

Türk İşadamları Derneği Rijland Bölgesi (TOVER) öncülüğünde, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Hollanda ve Hollanda Türk Federasyonu’nun destek verdiği 7 kurumun temsilcisi, TSK’ya destek amaçlı Hatay’ın Hassa ilçesine gitmek üzere yolculuğa çıktı.

TOVER Başkanı Durmuş Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek için yola çıktıklarını, bölgeye vardıklarında onları ziyaret etmek istediklerini belirtti.

Doğan, "Hollanda gibi Türkiye'ye uzak bir ülkede olmamıza rağmen kalplerimizin onlarla birlikte olduğunu ve dualarımızda onların da yer aldığını iletmek istiyoruz. Onların vatan için verdiği gayrete desteğimizi belirtmek istiyoruz. Türk milleti, devlet ve vatan mevzu olduğunda mesafe uzak olsada hiçbir şeyi düşünmeden ne olursa olsun devletine ve milletine sahip çıkmak için her bir şekilde askerine ulaşmaya çalışır." diye konuştu.

UETD Hollanda Sosyal İşler Birim Başkanı Hasan Tekten de harekata katılan Mehmetçik'e Hollanda'nın ünlü ballı bisküvisinden götürdüklerini belirterek, "Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bir şeyler götürüyoruz. Bunun dışında ihtiyaca ve isteklere göre Türkiye'de gereken yardımları yapacağız." dedi.

Türk milletinin her zaman askerinin yanında olduğunu vurgulayan Tekten, "Hollanda'dan onlara hem moral olmak için hem de varsa bir ihtiyaçları elimizden gelen desteği vermek üzere yolculuğa çıktık. Allah askerlerimizden razı olsun." ifadesini kullandı.

Amsterdam Havalimanı'ndan uçakla yola çıkan grup, önce Gaziantep'e oradan da Suriye sınırına gidecek.