Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'İslam dünyası lider bekliyordu, o lider Erdoğan!'

Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek başladığı konuşmasında, coğrafyalar uzaklaştırsa da Mali ile Türkiye'nin kardeş iki ülke olduğunu vurguladı.

"BU GÖRÜŞME TARİHE GEÇECEK"

Görüşmenin tarihe geçecek nitelikte olduğunun altını çizen Keita, iki ülke arasında 8 anlaşmanın imzalandığını söyledi.

Keita, bu anlaşmaların iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirip, geliştireceğine işaret etti.

"İSLAM DÜNYASININ LİDERE VE SESE İHTİYACI VARDI, BU SES ARTIK DUYULUYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli bir lider olduğunu anlatan Keita, "Sayın Erdoğan'ın, İslam ülkelerinin kalkınmasına ve refahının artırılmasına büyük önem verdiğini biliyoruz. Gerçekten de İslam dünyasında kendi sesini duyuracak ve liderliğini ortaya koyacak bir lidere ihtiyaç vardı. Bu ses artık duyuluyor. Biz de kendisinin yanındayız. Biz de Türkiye ile dayanışma içinde hareket edeceğiz." diye konuştu.

"SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ"

Erdoğan'ın kendilerinin güvenini kazandığını vurgulayan Keita, "Sizinle gurur duyuyoruz." dedi.

"YAŞASIN MALİ-TÜRKİYE DOSTLUĞU"

Keita, Türkiye'nin Mali'nin kalkınmasına verdiği öneme dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mali'nin enerji alanında yatırıma ihtiyacı olduğunu vurgulamasından dolayı da çok memnun olduğunu söyledi.

Türkiye'deki ziyareti sırasında metrobüs hatlarından çok etkilendiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç saatlik Mali ziyaretinde "metrobüsleri burada da yapalım" teklifinde bulunduğunu dile getiren Keita, "Yaşasın Mali-Türkiye dostluğu." ifadesini kullandı.