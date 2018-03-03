Cumhuriyet Senatosu için 315, Temsilciler Meclisi için 630 vekili belirlenecek. 1946’dan bu yana 60’tan fazla koalisyonun iktidar olduğu İtalya’da sandıktan yine koalisyon çıkması bekleniyor.
İtalya yarın sandığa gidiyor
03.03.2018 - 04:57 | Son Güncelleme: 03.03.2018 - 04:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
29 Aralık 2017’de Cumhurbaşkanı tarafından Parlamento’nun iki kanadının feshedildiği İtalya’da yarın seçim var.
Etiketler : italya,seçim,
547688 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/547688.aspx
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