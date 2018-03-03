Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Senatosu için 315, Temsilciler Meclisi için 630 vekili belirlenecek. 1946’dan bu yana 60’tan fazla koalisyonun iktidar olduğu İtalya’da sandıktan yine koalisyon çıkması bekleniyor.