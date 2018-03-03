Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin’in teröristlerden temizlenmesi için başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nda Raco beldesinin merkezine dayandı. Sabah namazıyla operasyona başlayan TSK ve ÖSO, Raco’nun kuzeyindeki Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köyleriyle birlikte Bilal köy tepesini teröristlerden arındırarak beldeyi 7 noktadan kuşattı. Raco merkezindeki terör örgütü PKK/PYD’ye ait iki stratejik nokta top atışları ile vuruldu.



TERÖRİSTLER TÜNELLERİ TEK TEK GÖSTERDİ

ÖSO birlikleri ile kent merkezine yakın mahallelerde YPG’li teröristler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Raco’ya girmeye başlayan ÖSO ve TSK, beldede 6 PKK/PYD’li teröristi sağ yakaladı. Sorgulanan teröristler beldede bulunan yer altı tünellerinin giriş ve çıkış noktalarını gösterdi. Mehmetçik tünelleri İHA’larla takip etmeye başladı. Meskûn mahal operasyonlarında sivillerin zarar görmemesi için Raco’da bölüm bölüm ilerlenecek. Teröristlerin meskûn mahallerde, kırsaldakinden çok daha farklı ve tehlikeli patlayıcı tuzaklar kurduğu tahmin ediliyor.

KELTEPE DE KURTARILDI

Şiddetli çatışmaların ardından önceki gün 8 Mehmetçiğin şehit düştüğü 1083 rakımlı tepenin (Keltepe) kontrolü de sağlandı. Operasyonlarda Afrin’in batısında tespit edilen 9 terörist de ATAK helikopterinden yapılan atışla etkisiz hâle getirildi.



2 BİN 348 TERÖRİST ETKİSİZ

Bu arada Millî Savunma Bakanı Canikli, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şu ana kadar silahlı kuvvetlerimizin 41, ÖSO’nun da 116 şehit verdiğini açıkladı. “615 kilometrekare alanda 95 meskun mahal ve 28 kritik noktanın hakimiyeti sağlanmıştır. Bu harekât kapsamında maalesef 41 Silahlı Kuvvetlerimizden, 116 ÖSO’dan olmak üzere toplam 157 şehidimiz vardır. Bütün şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum. Harekâtın başladığı günden bugüne kadar 2348 terörist bölgeden temizlenmiş ve etkisiz hâle getirilmiştir. Terör ve teröristle mücadelede ateşkes olmaz. Son terörist etkisiz hâle getirilene kadar mücadeleye devam eder. Bu harekât görev tamamlanana kadar devam edecektir” dedi.