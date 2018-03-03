Hamza Tugayı Twitter’daki hesabında attığı mesajda, eğitimlerini tamamlayan özel kuvvetlerden 600 kişilik bir bölüğün Zeytin Dalı Harekâtı’na katıldığını bildirdi. Açıklamada söz konusu bölükte bulunan yaklaşık 400 kişinin Afrinli Kürtlerden olduğuna dikkat çekildi. Öte yandan Afrin’deki operasyona destek için askerî sevkiyat sürüyor. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen çok sayıda mayına dayanaklı kirpi tipi araç ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) personeli Kilis’e ulaştı. Gülbaba Hudut Taburunda toplanan JÖH birliği, sabah saatlerinde önceki gece 8 Mehmetçiğin şehit ve 13’ünün de yaralandığı Raco’ya uğurlandı.
600 kişilik El Hamza Tugayı harekâta katıldı
03.03.2018 - 05:05 | Son Güncelleme: 03.03.2018 - 05:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Özgür Suriye Ordusu’nun, Azez’in ‘Hür’ beldesindeki kampında eğitimlerini tamamlayan El Hamza Tugayı’nın 600 kişilik özel kuvvetler bölüğü Zeytin Dalı Harekâtı’na katıldı.
Etiketler : hamza tugayı,afrin,
547690 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/547690.aspx
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