Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamza Tugayı Twitter’daki hesabında attığı mesajda, eğitimlerini tamamlayan özel kuvvetlerden 600 kişilik bir bölüğün Zeytin Dalı Harekâtı’na katıldığını bildirdi. Açıklamada söz konusu bölükte bulunan yaklaşık 400 kişinin Afrinli Kürtlerden olduğuna dikkat çekildi. Öte yandan Afrin’deki operasyona destek için askerî sevkiyat sürüyor. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen çok sayıda mayına dayanaklı kirpi tipi araç ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) personeli Kilis’e ulaştı. Gülbaba Hudut Taburunda toplanan JÖH birliği, sabah saatlerinde önceki gece 8 Mehmetçiğin şehit ve 13’ünün de yaralandığı Raco’ya uğurlandı.