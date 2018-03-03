Konsey Sözcüsü Rolando Gomez, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında, Konsey’in Doğu Guta’taki insan hakları ihlallerini görüşeceklerini söyledi. Rusya’nın karşı çıkmasına rağmen kabul edilen “acil oturumda”, İngiltere’nin sunacağı karar tasarısı 47 üyeli Konsey tarafından görüşüldükten sonra oylanacak. İngiltere’nin karar tasarısında Doğu Guta’da BM’nin aldığı ateşkes kararının hemen uygulanması, sivillere acil insani yardım sevkiyatı yapılması ve bölgedeki yaralı ve hastaların acil tahliye edilmesi talebi yer alıyor. Doğu Guta’ya son 12 günde düzenlenen saldırılarda 674 sivil öldü.
BM, Doğu Guta için toplanıyor
03.03.2018 - 05:15 | Son Güncelleme: 03.03.2018 - 05:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İngiltere’nin çağrısı üzerine Suriye’de Beşar Esad rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta’daki insani krizi görüşmek üzere “acil oturum” yapılması teklifini kabul etti.
Etiketler : bm,birleşmiş milletler,doğu guta,
547691 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/547691.aspx
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