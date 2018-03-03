Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konsey Sözcüsü Rolando Gomez, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında, Konsey’in Doğu Guta’taki insan hakları ihlallerini görüşeceklerini söyledi. Rusya’nın karşı çıkmasına rağmen kabul edilen “acil oturumda”, İngiltere’nin sunacağı karar tasarısı 47 üyeli Konsey tarafından görüşüldükten sonra oylanacak. İngiltere’nin karar tasarısında Doğu Guta’da BM’nin aldığı ateşkes kararının hemen uygulanması, sivillere acil insani yardım sevkiyatı yapılması ve bölgedeki yaralı ve hastaların acil tahliye edilmesi talebi yer alıyor. Doğu Guta’ya son 12 günde düzenlenen saldırılarda 674 sivil öldü.