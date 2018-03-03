Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Batı Afrika'da gerçekleşen son saldırılara dikkat çekildi.

Açıklamada, "ABD, 100'den fazla kız çocuğunun teröristlerce kaçırılması, Nijerya'daki yardım görevlilerinin öldürülmesi, Mali'deki Birleşmiş Milletler (BM) görevlilerine yönelik saldırıda 4 kişinin öldürülmesi ve son olarak Burkina Faso'da çok sayıda masum insanın hayatına mal olan saldırılar dahil son birkaç haftada Batı Afrika'da gerçekleşen vahşi saldırıları şiddetle kınamaktadır." ifadesine yer verildi.

Söz konusu saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da şifalar dilenen açıklamada, ABD ile ilgili ülkeler arasındaki iş birliğinin daha da artırılacağı mesajına vurgu yapıldı.

Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir grup, Genelkurmay Başkanlığı ve Fransız Büyükelçiliği yakınında araçtan çıkıp etrafa ateş açmış, ardından Genelkurmay Başkanlığında patlama meydana gelmişti. Olayda 8 Burkina Faso askerinin hayatını kaybettiği, 8 saldırganın etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu. Kara Kuvvetleri Sağlık Birimi Müdürü Albay Amade Kafando ise en az 90 kişinin yaralandığını ifade etmişti.