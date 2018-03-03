Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD'yi vurabilen yeni nükleer silahlarını tanıttığı konuşmadan saatler sonra bir Rus yetkili "Rusya, Türkiye’ye yönelik herhangi bir nükleer saldırı tehdidine karşı harekete geçmeye hazır" dedi.

Sputnik’in ‘Putin’in müttefikler sözüyle kimleri kast ediyor olabileceği’ sorusuna yanıt veren Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Şerin, “Kolektif Güvenlik Anlaşması (KGAÖ) üyesi ülkeler, Suriye… Çin’in Rusya’ya karşı yaklaşımı oldukça olumlu ve dürüst. Çin’i düşmanımız olarak sayamayız. Bu sözlerden galiba Kuzey Kore ve İran’ı da anlayabiliriz. Türkiye de bizim için her zaman müttefik oldu” dedi. Bu sözler Türkiye'de de sosyal medyada tartışma yaşattı.

Putin 1 Mart'ta Federal Meclis'e yaptığı konuşmada ülkesinin yeni nesil nükleer füzelerini tanıtmıştı. Rus yetkililer, ses hızının 20 kat üstünde uçan "Avangard" adlı sistemin ABD'nin mevcut hava savunma sistemlerini aşabildiğini iddia ediyor.

Putin aynı konuşmasında, kod adı Sarmat olan yeni bir ağır kıtalararası füzeyle yapılan yeni füze sistemi denemelerinin "faal bir aşamaya girdiğini" de söyledi.