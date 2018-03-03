Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Silah teknolojisinde Rusya ve Çin'in gerisinde kalmak istemeyen ABD'nin hipersonik silah geliştirdiği ortaya çıktı. Steven H. Walker, "Rusya ve Çin gibi ülkelerle yarıştığımızın farkındayız" dedi.

ABD'nin savunma teknolojileri üreten ajansı DARPA Direktörü Steven H. Walker, hipersonik silah geliştirdiklerini açıkladı. Steven H. Walker, "DARPA birkaç yıldır ABD Silahlı Kuvvetleri, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA ile birlikte hipersonik silah geliştirdi ve bu çalışma öncelikli görev" ifadelerini kullandı.

Pentagon'un karadaki radar sistemlerinin yetersiz olduğunu kabul ettiğini hatırlatan Walker, hipersonik silahların gelecek yıl içerisinde test edileceğini vurguladı.

RUSYA'NIN YENİ SİLAHLARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünkü Federal Meclis konuşmasında dünyada benzeri bulunmayan en yeni Rus silahlarına geniş yer verdi.

Putin'in yaptığı konuşmaya ABD'den yanıt gecikmedi. ABD Stratejik Kuvvetler (STRATCOM) Komutanı Orgeneral John Hyten, Washington'un hipersonik silahlara karşı koyabilmek için yörüngeye oturtulacak bir radar sisteminin geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Hyten, Pentagon'un karadaki radar sistemlerinin yetersiz olduğunu kabul ettiğini, bu nedenle yörüngede çalışacak radar sisteminin geliştirilmesi için 'yalnızca' birkaç milyar dolara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

EN ÖLÜMCÜL SİLAH: HİPERSONİK

Dünyanın neresinde olursa olsun her hedefe sesten 25 kat daha hızla yaklaşabilen ve dakikalar içinde vurabilen Hipersonik silah, 5,5 ton bomba taşıyabiliyor. (Sputnik)