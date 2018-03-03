Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Uluslararası Kedi Şovu düzenlendi. Şovda, 30'dan fazla kedi türü hayvanseverler ile buluştu.
Etkinlik kapsamında 'Ukrayna'nın en büyük kedisi' ünvanını kazanmak için yarışan kediler, ilginç görüntüler oluşturdu.
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Uluslararası Kedi Şovu düzenlendi. Şovda, 30'dan fazla kedi türü hayvanseverler ile buluştu.
Etkinlik kapsamında 'Ukrayna'nın en büyük kedisi' ünvanını kazanmak için yarışan kediler, ilginç görüntüler oluşturdu.
Etiketler : kiev,kedi şovu,ukrayna,