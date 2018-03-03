Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kürt Milletvekili Adil Nuri, Bağdat'ta bazı basın organlarına yaptığı açıklamada, "Kürtler olarak Bağdat'taki tüm siyasetten çekilme seçeneğini değerlendiriyoruz. Buna Cumhurbaşkanlığı makamıyla bakanlıkları bırakma da dahil." dedi.

Muhtemel çekilme planının boykotlarına rağmen geçirilen bütçenin yanı sıra birçok faktörün olduğunu savunan Nuri, "Ortaklarımız siyasetten çekilme dışında bize başka seçenek bırakmadı." ifadesini kullandı.

Irak'ta siyasi krize dönüşen, Erbil'in payının düşürüldüğü ve "kemer sıkma" içeren 2018 yılı bütçesi, Kürt milletvekillerinin boykotuna rağmen mecliste onaylandı.

Irak meclisinde farklı grupların paylarına itirazları nedeniyle birçok kez ertelenen oturumların ardından yapılan oylamada bütçe, oy çokluğuyla geçti.

Yaklaşık 104 trilyon dinar (88 milyar dolar) olarak belirlenen bütçede, 10 milyar dolar civarında açık bulunduğu belirtiliyor.