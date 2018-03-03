"Doğu Canavarı" olarak adlandırılan soğuk hava dalgası Avrupa’yı etkisi altına almaya devam ediyor. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da ise soğuk hava nedeniyle kanallar dondu. Yüzlerce kişi, donan kanalların üzerinde buz pateni yaptı. Ancak uzmanlar, donan kanallar üzerinde dolaşanlara olası tehlikeye karşı uyarıda bulundu.
Amsterdam'da donan kanalda buz pateni
03.03.2018 - 23:59 | Son Güncelleme: 04.03.2018 - 00:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrupa'yı etkisi altına alan soğuk hava dalgası nedeniyle Amsterdam'da kanallar dondu. Yüzlerce kişi, donan kanalların üzerinde buz pateni yaptı.
"Doğu Canavarı" olarak adlandırılan soğuk hava dalgası Avrupa’yı etkisi altına almaya devam ediyor. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da ise soğuk hava nedeniyle kanallar dondu. Yüzlerce kişi, donan kanalların üzerinde buz pateni yaptı. Ancak uzmanlar, donan kanallar üzerinde dolaşanlara olası tehlikeye karşı uyarıda bulundu.
Etiketler : Amsterdam,dünya,
547890 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/547890.aspx
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