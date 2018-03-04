Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytin Dalı Harekâtı’nın, sivillerin zarar görmemesi için planlandığı şekilde ilerlediğini belirten ÖSO komutanı “Teröristler sivilleri kalkan olarak kullanıyor. Bu sebeple çok dikkatli ve yavaş ilerliyoruz. Teröristler temizleninceye kadar da durmayacağız. Şu ana kadar sivillere zarar verilmedi. Buradan sonra bazı stratejik noktaları alırken bile bu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.