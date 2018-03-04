Zeytin Dalı Harekâtı’nın, sivillerin zarar görmemesi için planlandığı şekilde ilerlediğini belirten ÖSO komutanı “Teröristler sivilleri kalkan olarak kullanıyor. Bu sebeple çok dikkatli ve yavaş ilerliyoruz. Teröristler temizleninceye kadar da durmayacağız. Şu ana kadar sivillere zarar verilmedi. Buradan sonra bazı stratejik noktaları alırken bile bu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.
ÖSO: Sivillere zarar vermiyoruz
04.03.2018 - 06:51 | Son Güncelleme: 04.03.2018 - 06:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Doğu birlikleri komutanı Ebu Hatem Şakra, Raco’yu ele geçiren Türk askeri ve ÖSO askerinin çok dikkatli hareket ettiğini söyledi.
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