Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Galloway, Türkiye’nin Afrin operasyonuyla açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin sınırlarında kayda değer ölçüde bazı güvenlik endişelerine sahip olduğunu gördüklerini belirten Galloway “Türkiye devam eden bir terörist isyana sahip tek NATO ülkesi ve bu operasyonların neden yapıldığını anlıyoruz” dedi. Galloway, ABD’nin bu operasyonların parçası olmadığını dolayısıyla sahadaki güçlerin statüsü hakkında konuşamayacağını kaydederek, “Şu anda güçlerin DEAŞ’a karşı savaştan çekilme ihtimali bulunuyor. Bu, hoşgörü gösteremeyeceğimiz bir durum. Suriye’deki DEAŞ tehdidinin ortadan kalkmasını sağlamalıyız” diye konuştu. Galloway, terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolündeki Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) “ortağımız” olarak da bahsetti. ABD’nin bu güçlere eğitim, rehberlik ve yardım noktasında destek sağladığını belirten Galloway, bu bölgelerde hayatın normale dönmeye başladığını öne sürdü.