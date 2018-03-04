Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB ülkelerinin çelik ve alüminyum ihracatına getirilen ek vergilere tepki olarak Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in, "Çıkarlarımızı savunmak için gereken ciddi tepkiyi vereceğiz. Sanayimiz binlerce Avrupalının işini riske atan bu adaletsiz önlemlerle darbe alırken biz de boş boş oturmayacağız" açıklamasının ardından, ABD Devlet Başkanı Donald Trump’dan cevap gecikmedi. Trump, Twitter hesabından, "AB zaten yüksek vergilerini daha da artırmak istiyorsa ve ABD şirketlerinin orada iş yapmasının önüne engel koyuyorsa biz de basit bir şekilde ABD’ye serbestçe gelen arabalarına vergi uygulayacağız. Onlar arabalarımızın (daha fazlasının) orada satmasını imkansız hale getiriyorlar. Büyük ticari dengesizlik" açıklamasını yayınlayarak yeni bir tartışma başlattı. Alman otomobil şirketleri 2017 yılında ABD’ye 1 milyon 350 yeni araç sattı.