Yamal Yarımadasında yol açma çalışması yapan belediye ekibi, kar yığınlarının arasında donmak üzere olan yavru bir köpek olduğunu fark etti. Hemen köpeğin yardımına koşan ekip, zamana karşı mücadele verdi. Yavru köpek hızlı bir çalışma sonucu kurtarıldı ve hemen araca alındı. Burada ısıtılan talihsiz hayvan, ardından da veterinere götürüldü. Sevimli köpeğin durumunun iyi olduğu ve bir barınağa yerleştirildiği ifade edildi.
Yavru köpek karlar altında ölmek üzereyken bulundu
04.03.2018 - 17:35 | Son Güncelleme: 04.03.2018 - 17:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya’nın kara gömülü halde ölmek üzereyken bulunan yavru köpek kurtarıldı.
Etiketler : kar,rusya,köpek,
548035 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/548035.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER