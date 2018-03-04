Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yamal Yarımadasında yol açma çalışması yapan belediye ekibi, kar yığınlarının arasında donmak üzere olan yavru bir köpek olduğunu fark etti. Hemen köpeğin yardımına koşan ekip, zamana karşı mücadele verdi. Yavru köpek hızlı bir çalışma sonucu kurtarıldı ve hemen araca alındı. Burada ısıtılan talihsiz hayvan, ardından da veterinere götürüldü. Sevimli köpeğin durumunun iyi olduğu ve bir barınağa yerleştirildiği ifade edildi.