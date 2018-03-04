Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhang Yesui, ABD ile bir ticaret savaşı istemediklerini, ancak Çin'in çıkarları zarar görürse buna cevap vereceklerini söyledi.

Çin Parlamentosu'nun yıllık toplantısında konuşan Zhang, "Çin ABD ile bir ticaret savaşı yaşamak istemiyor ancak elbette Çin'in çıkarları zarar görürse oturup izlemeyeceğiz" dedi.



Daha önce ülkesinin ABD Büyükelçisi olarak görev yapan Zhang, ticarette karşılıklı müzakerelerden yana olduklarını ifade ederek, "Kararlar yanlış akıl yürütmelere göre alınırsa bu ikili ilişkilere zarar verir ve hiçbir ülkenin görmek istemeyeceği sonuçlar oluşturur" diye konuştu.



ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi getirme kararı, dünyada bir ticaret savaşı yaşanabileceği yönünde endişeleri artırdı. Çin'le büyüyen ticaret açığını sık sık eleştiren Trump, uzun süredir Çin'le ticarette sert önlemler alacağını belirtiyor.