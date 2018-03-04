Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polisten yapılan açıklamada, yerel saatle 13.30'da Londra'nın doğusundaki Romford semtinde bir binada patlama meydana geldiği bildirildi.Bölgenin güvenlik kordonu altına alındığı ve bazı yolların kapatıldığı belirtilirken, olayın gaz şebekesinden kaynaklandığının tespit edildiği kaydedildi.

ÇEVREDEKİ TÜM BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ



Olayda ölen ya da yararlanan olmazken, patlamanın meydana geldiği Farnham Road Caddesi'nde bazı binalar bir süreliğine tahliye edildi.Polis, tahliye edilen bölge sakinlerinin gereken tedbirlerin alınmasının ardından evlerine dönmelerine izin verildiğini açıkladı.İngiltere'nin Leicester kentindeki bir binada da geçen pazar günü patlama meydana gelmiş, terörle bağlantılı olmadığı belirtilen olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı.Patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.