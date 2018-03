Türkiye Gazetesi

BD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Theresa May, telefonda görüştü.İngiltere Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ile May arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesinde Doğu Guta’daki insani durumun ele alındığı bildirildi.Doğu Guta’daki durumun "insani felaket" boyutuna ulaştığı konusunda görüş birliğine varan iki liderin, bu konuda Suriye rejimi ile ona destek veren Rusya’nın sorumluluğu üzerinde durduğu kaydedildi.

Harekete geçilmesi gerektiği konusunda uzlaşı



May ve Trump, Rusya’nın ve Suriye rejimi üzerinde nüfuzu olan diğer aktörlerin Doğu Guta’ya yönelik şiddeti durdurmak ve sivilleri korumak için derhal harekete geçmesi gerektiği konusunda anlaştı. May, görüşmede, Trump’ın çelik ve alüminyuma getirmeye hazırlandığı gümrük vergileri konusunda İngiltere’nin "derin kaygısını" da iletti. May, bu alandaki küresel kapasite fazlalığının tek yanlı eylemler ile değil, çok yanlı görüşmeler ve eylemler ile çözülmesinin bütün tarafların yararına olacağını vurguladı.