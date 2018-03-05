Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hemen reaksiyon gösteren Avrupa Birliği (AB), ABD’den yapılan ihracata karşı önlemler alınacağını duyurmuştu. Trump, bunun üzerine Twitter hesabı üzerinden, “AB zaten yüksek vergilerini daha da artırmak istiyorsa ve ABD şirketlerinin orada iş yapmasının önüne engel koyuyorsa, biz de basit bir şekilde ABD’ye serbestçe gelen arabalarına vergi uygulayacağız. Onlar, arabalarımızın daha fazlasının orada satmasını imkânsız hale getiriyor. Bu, büyük bir ticari dengesizlik” dedi. Trump, ayrıca “aptalca” olarak tanımladığı ticari anlaşma ve politikalardan dolayı ülkesinin ticaret açığının, yıllık 800 milyar doları bulduğunu iddia etti. Trump, “İstihdamımız ve zenginliğimiz bizi istismar eden ülkelere gidiyor. Liderlerimizin ne kadar aptal olduğuna gülüyorlar. Ama artık yok” paylaşımında bulundu. Detayları henüz belli olmayan gümrük vergisi düzenlemesinin gelecek hafta imzalanacağı belirtiliyor.