Hemen reaksiyon gösteren Avrupa Birliği (AB), ABD’den yapılan ihracata karşı önlemler alınacağını duyurmuştu. Trump, bunun üzerine Twitter hesabı üzerinden, “AB zaten yüksek vergilerini daha da artırmak istiyorsa ve ABD şirketlerinin orada iş yapmasının önüne engel koyuyorsa, biz de basit bir şekilde ABD’ye serbestçe gelen arabalarına vergi uygulayacağız. Onlar, arabalarımızın daha fazlasının orada satmasını imkânsız hale getiriyor. Bu, büyük bir ticari dengesizlik” dedi. Trump, ayrıca “aptalca” olarak tanımladığı ticari anlaşma ve politikalardan dolayı ülkesinin ticaret açığının, yıllık 800 milyar doları bulduğunu iddia etti. Trump, “İstihdamımız ve zenginliğimiz bizi istismar eden ülkelere gidiyor. Liderlerimizin ne kadar aptal olduğuna gülüyorlar. Ama artık yok” paylaşımında bulundu. Detayları henüz belli olmayan gümrük vergisi düzenlemesinin gelecek hafta imzalanacağı belirtiliyor.
Trump’tan Avrupa’nın restine rest
05.03.2018 - 03:40 | Son Güncelleme: 05.03.2018 - 03:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump’ın ithal çelik ve alüminyuma, sırasıyla “yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında ek gümrük vergileri getirileceğini” açıklaması üzerine başlayan gerilim tırmanıyor.
Etiketler : trump,avrupa,
548102 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/548102.aspx
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