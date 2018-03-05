Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycanlı sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve Karabağ savaşı gazileri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’na destek verdi. Türkiye-Azerbaycan Gençleri Dostluk Cemiyeti üyesi bir grup, Bakü’debir araya gelerek desteklerini ifade etti ve terörist gruplara tepki gösterdi. İki ülke millî marşlarının okunduğu, şehitlerin bir dakikalık saygı duruşuyla anıldığı gösteride, Afrin harekatına desteğin ifade edildiği bildiriler okundu. Karabağ gazileri adına okunan bildiride, Türkiye’nin güvenliği ve Suriye’deki insanlara yardım için başlatılan harekatın desteklendiği vurgulandı. Türkiye ve Türk düşmanlarının hiçbir zaman emellerine kavuşamayacağını ve tarihin bunun örnekleri ile dolu olduğunun belirtildiği bildiride, “Bugün yine Türklüğe karşı kalkan eller kırılacaktır. Türk ordusu bu operasyonu da yine muzzafer bir şekilde sonuçlandıracaktır” ifadelerine yer verildi. Bildiride, Karabağ savaşı gazilerinin Türkiye’nin yanında olduğu ve savaşa katılmaya hazır oldukları belirtildi. Ellerinde Azerbaycan ve Türk bayrakları taşıyan grup “Bir millet, iki devlet, Azerbaycan-Türkiye”, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları attı. Öte yandan, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin Altınova Mahallesi’nde, bir dönercide çalışan Azeri uyruklu Sevda Oruçova (55), şehit Mehmetçikler için mevlit okutup, cemaate lokma dağıttı.