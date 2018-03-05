Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ile Sisi'nin telefon görüşmesinde gündemin, ABD-Mısır iş birliğini güçlendirme konusundaki fırsatların yanı sıra Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde devam eden Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları olduğu belirtildi.

Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Liderler Esed rejiminin masum sivillere karşı zalimce saldırılarından sorumlu olan Rusya ve İran'ın rejime verdikleri desteği görüştüler. Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Sisi, Suriye'deki insani krizin bitirilmesi ve Arap birliği ve bölge güvenliğini sağlamak konusunda birlikte çalışmaya mutabık kaldılar."

Şam'ın doğusundaki bazı ilçe ve beldeleri içeren 104 kilometrekarelik Doğu Guta, iç savaşın en büyük felaketine sahne oluyor.

Yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil, 5 yılı aşkın süredir gıda ve ilaçtan yoksun halde yoğun saldırılarla mücadele ediyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk ise açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

Esed rejimi katliama devam ediyor

Esed rejimi ve destekçilerinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı ve Rusya'nın duyurduğu her gün 5 saatlik ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.

AA muhabirlerinin bölgeden edindiği bilgilere göre, rejim ve Rusya tüm güçleriyle yüklenerek Doğu Guta'yı ortadan ayırmayı hedefliyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Esed rejimi ve destekçileri, BMGK kararı ve Rusya'nın ilan ettiği 5 saatlik ateşkese rağmen dün sabah saatlerinden itibaren, Duma ve Haresta ilçeleri ile Misraba, Arbin, El-Aşari, Beyt Sava beldelerine havadan ve karadan saldırılar düzenledi.

Saldırılarda Misraba'da 3, El-Aşari ve Beyt Sava'da 1'er sivil olmak üzere toplam 5 sivil can verdi.

Rejim güçleri ve destekçilerinin, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'ya 19 Şubat-3 Mart tarihlerinde düzenlediği hava ve kara saldırılarında 718 sivil hayatını kaybetmişti.

Böylece, bugünkü saldırılarda hayatını kaybedenlerle birlikte Doğu Guta'da 2 haftada ölen sivil sayısı 756'ya yükseldi.

BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak "gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı.

Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.