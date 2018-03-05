Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin kuzeyinde barış ve huzur ortamını sağlamak için harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeye yerleşen teröristleri tek tek etkisiz hâle getiriyor.

Terör örgütü YPG'nin işgal altında tuttuğu bölgeleri terörden arındıran Mehmetçik'e karşı direnemeyen YPG'li teröristler, Esad rejiminden yardım almaya başladı.

TEK FARK TABUTLARIN RENGİ

Rejime bağlı birlikler, YPG'li teröristlerin kalleş planlarına dâhil olarak Türk askeriyle çatışmalara girdi. Bu terör ittifakının sonuca etkisi ise yalnızca tabutlarda görüldü.

Türk askeriyle girdiği çatışmalarda etkisiz hale getirilen rejim birliklerinin cenazeleri toplu bir şekilde kaldırılmaya başlandı.

Tabutların üzerinde YPG paçavrası yerine Suriye bayrağı serildi.