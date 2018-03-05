Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrin'de Türkiye'nin harekâtına karşı terör örgütü YPG ile rejim askerlerinin danışıklı dövüş içerisinde olduğunu adeta itiraf eden Esad “Güçlerimizin Afrin kentine girmesi oldukça normaldir. Yabancıların tehditi söz konusu olunca tüm oluşumlar birlik olmak zorundadır. Suriye’deki bileşenlerin birlik olması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

TSK, REJİM ASKERLERİNİ VURDU

Afrin'in çevresini saran TSK ve ÖSO askerleri böglede yürüttükleri sistemli operayson neticesinde çevrede bulunan köy ve tepeleri alarak şehirlere ilerliyorlardı.

Özellikle Afrin'in Batı taraflarında bulunan bölgelerde yürütülen faaliyetlerde son günlerde YPD/PYD/PKK haricinde farklı isimlerde bulunan terör oluşumlarına ait hedefler imha edilmiş, bu hedeflerin de sonradan, rejime ait oldukları tespit edilmişti.

KİRLİ İTTİFAK: REJİM-YPG OLUŞUMU

Suriye de terörün bitmemesi için her gün farklı planlar devreye sokuluyor. Esad daha önce YPG'liler için "vatan haini" derken, bugün Türkiye'nin bölgede yürüttüğü faaliyetler neticesinde rejim, hain dediği YPG'li teröristlerle ittifak oluşturdu.

Bu durumu daha önce doğrulamaktan kaçınan YPG'li teröristler ve rejim yanlıları, gelinen bu noktada bu birliğin oluştuğunu saklamıyorlar.