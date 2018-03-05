Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail'de yapılan anketlere göre, son dönemde adı yolsuzluk iddialarıyla anılan Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud, ülkede birinci parti konumunu koruyor.

İsrail'in Kanal 10 televizyonunda yer verilen bir anket çalışması, hâlihazırda 30 milletvekili ile koalisyon hükümetine liderlik eden Likud'un, ülkede seçimlere gidilmesi hâlinde, 120 sandalyeden oluşan İsrail parlamentosunda (Knesset) 29 milletvekilliği kazanabileceğini ortaya koydu.

Ankette, 24 milletvekili ile ikinci sırada çıkan Yair Lapid liderliğindeki Yeş Atid (Gelecek) Partisi'ni, Avi Gabbay liderliğindeki 3 partili Siyonist Blok ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Eymen Avde liderliğindeki 4 partili Ortak Arap Listesi Bloku on ikişer milletvekili ile izledi.

Aynı ankette, aşırı sağcı Naftali Bennett liderliğindeki Yahudi Evi 10, sol eğilimli Meretz 8, Moşe Kahlon liderliğindeki Kulanu (Hepimiz) Partisi ile Avigdor Liberman liderliğindeki İsrail Evimiz Partisi'nin ise yedişer milletvekili ile Knesset'te temsil edileceği aktarıldı.

Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudileri temsil eden koalisyondaki Yahudi Birleşik Tevrat (Yahudot HaTora) ile Şas (Tevrat Muhafızları) partilerinin ise 5-6 milletvekilliği kazanabileceği belirtildi.

Kanal 10'un haberinde, 100'ü Yahudi olmayan 601 İsrail vatandaşı arasında yapılan söz konusu ankette yanılma payının yüzde 3,8 olduğu kaydedildi.

Netanyahu'nun yolsuzluk dosyaları

İsrail Başbakanı Netanyahu son dönemde sık sık yolsuzluk iddialarıyla gündeme geliyor.

İsrail polisi, geçen ay Netanyahu'nun "Bezeq medya şirketinin en büyük hissedarı Shaul Elovitch ile ilişkileri ve Bezeq'e ait bir internet sitesinde lehine yayın yapılması karşılığında imtiyaz sağladığı" iddiaları hakkında 4000 numaralı dosya için düğmeye basıldığını ve gözaltı işlemlerine başlandığını duyurmuştu.

Netanyahu hakkında dört yolsuzluk soruşturması daha bulunuyor. İsrail polisi, bunlardan 1000 ve 2000 numaralı yolsuzluk soruşturmalarının tamamlandığını bildirmişti.

Polisin açıklamasında, Netanyahu'nun "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığına" dair yeterli delile ulaşıldığı belirtilerek, savcıya iddianame hazırlaması tavsiyesinde bulunulmuştu.

Netanyahu ise polisin açıklamasının ardından yaptığı konuşmada hakkındaki iddiaların "asılsız" olduğunu ve sonunda hiçbir şey çıkmayacağını savunarak, "Ben bugüne kadar ne yaptıysam İsrail'in çıkarı için yaptım. Bugünden sonra da bunu yapacağım. İsrail'e liderlik etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu hakkındaki soruşturmalar, "iş adamlarından pahalı hediyeler aldığı, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.