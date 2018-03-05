Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seibert, Trump yönetiminin cezalandırıcı gümrük tarifelerini uygulamaya koyması halinde Avrupa'nın buna uygun şekilde yanıt vereceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'nin bazı ABD mallarına yüksek gümrük tarifeleri uyguladığı eleştirilerine de yanıt veren Seibert, aynı durumun Avrupa'dan ABD'ye kamyon ve tütün gibi ürünler için de söz konusu olduğunu ifade etti.



Seibert, "ABD, Buy American kuralları ile şirketlerini birçok alanda uluslararası rekabetten koruyor" diye konuştu.



Almanya'nın Fransa ve Avrupa Birliği ile dikkatli bir değerlendirme yapacağını belirten Seibert, Almanya'nın serbest piyasa ve serbest ticaret adına gümrük tarifelerinin düşürülmesi taraftarı olduğunu vurguladı.