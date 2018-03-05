Valilik makamında gerçekleşen ziyarette şeref defterini imzalayan Büyükelçi Yerhov, Mersin’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirperverliğinden dolayı Vali Su’ya teşekkür etti. Büyükelçi Yerkhov’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ali İhsan Su ise iki ülke arasında var olan ilişkilerin bu tür ziyaretler ile daha da gelişeceğini ifade etti.
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov Mersin'de
05.03.2018 - 23:20 | Son Güncelleme: 05.03.2018 - 23:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, beraberindeki heyetle birlikte Mersin Valisi Ali İhsan Su’yu ziyaret etti.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarette şeref defterini imzalayan Büyükelçi Yerhov, Mersin’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirperverliğinden dolayı Vali Su’ya teşekkür etti. Büyükelçi Yerkhov’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ali İhsan Su ise iki ülke arasında var olan ilişkilerin bu tür ziyaretler ile daha da gelişeceğini ifade etti.
Etiketler : Rusya,Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov,
548327 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/548327.aspx
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