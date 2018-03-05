Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette şeref defterini imzalayan Büyükelçi Yerhov, Mersin’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirperverliğinden dolayı Vali Su’ya teşekkür etti. Büyükelçi Yerkhov’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ali İhsan Su ise iki ülke arasında var olan ilişkilerin bu tür ziyaretler ile daha da gelişeceğini ifade etti.

