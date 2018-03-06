Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rejim ve destekçisi Rusya ağır şekilde bombaladığı Duma ilçesini ve çevresindeki beldelerin kontrolünü sağlamaya çalışıyor. Tanklarla ilerleyen rejim, Doğu Guta’yı ortadan ikiye bölmeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ateşkes kararını hiçe sayarak saldıran Suriye ordusuna karşı muhalifler direnmeye çalışıyor. 18 Şubat’ta saldırılarına başayan rejim ve destekçileri, yeni ele geçirdikleri bölgelerden yaklaşık 3 kilometre doğudan batı yönüne ilerleyerek Haresta ilçesine ulaşması halinde Doğu Guta bölgesini ikiye ayırmış olacak. İngiltere’nin çağrısı üzerine Doğu Guta’daki insani krizi görüşmek üzere acil oturum yapan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, rejiminin insan hakları ihlallerini şiddetle kınayan karar tasarısını kabul etti. Oturumda, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye’de rejimin işlediği tüm temel insan hakları ihlalleri ve istismarları, uluslararası hukuku çiğnemesi ve insani durumun kötüleşmesini kınayan karar tasarısı 29 evet, 4 hayır ve 14 çekimser oyla kabul edildi. Beyaz Saray da “ABD Rusya ve İran destekli Esed rejiminin Doğu Guta halkına karşı devam eden askerî operasyonlarını kınıyor” açıklamasında bulundu. Doğu Guta’da dün itibarıyla son iki haftada ölen sivil sayısı 756’yı buldu.