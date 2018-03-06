Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği güvenlik tehdidi sebebiyle dün bir gün süreyle kapatıldı. Büyükelçiliğin sitesinde yer alan açıklamada, ABD vatandaşlarına kalabalıklardan ve Büyükelçilik’ten uzak durma çağrısı yapıldı. Uyarılar arasında, “Popüler turistik alanları, alışveriş bölgeleri ve spor-eğlence merkezlerini ziyaret etmeyi tercih ederseniz, kişisel güvenlik durumunuzu ve duyarlılığınızı artırın” ifadesi yer aldı. Elçilik önünde de güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkartıldı. ABD elçiliğine çıkan her sokakta polisler uygulama başlattı. Polis ekipleri elçiliğe yakın sokaklarda iş yerlerine gitmek isteyen herkesi, elçilik personeli dâhil üst taramasından geçirdi. Ayrıca, sırtında çanta olan kişiler çok dikkatli şekilde incelendi.



ANKARA: Bu arada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara’da 20 DEAŞ’lı terörist hakkında yakalama kararı çıkardı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda zanlılardan 12’si yakalandı. Operasyonun “önceden planlandığı” belirtilirken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdü. Gözaltına alınan şüphelilerin yabancı uyruklu oldukları, örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibatlarının tespit edildiği öğrenildi. Bu kişilerin dün kapatılan ABD Elçiliği’ne yönelik sansosyonel eylem hazırlığı içerisinde oldukları da tespit edildi.



SAMSUN: Öte yandan, Samsun’da da, Ankara’daki ABD Büyükelçiliğine eylem hazırlığında olan, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan kişilerin Irak uyruklu Sohaıb Qusay Taga A, Fernas Hüseyin A, Omar Shıhab Ahmed A. ve Azhar Abdulkadhım Salman Al B. olduğu açıklandı. Operasyonda çeşitli dijital verilere de el konuldu. Şüphelilerin verdikleri ilk ifadelere göre, Ankara’daki ABD Elçiliği’ne yönelik bir eylem hazırlığı içerisinde oldukları ve bu amaçla farklı yollardan giderek Ankara’da buluşacakları bilgisi edinildi.