Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Albay Robert Manning, basın toplantısında ilk kez Türkiye'nin "en çok aranan teröristler listesi"nde bulunan Ferhat Abdi Şahin'in ismini kullandı. "DAEŞ'e odaklandıkları sürece General Mazlum'u ve Suriyeli yerel güvenlik güçlerini desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Suriye konusunda açıklamalarda bulunan Albay Manning, DAEŞ'e karşı yürütülen operasyonlarda duraksamalar olduğunu söyledi. DAEŞ'i yenmekteki ana ortaklarının Suriye Demokratik Güçleri olduğunu belirten Sözcü, "DAEŞ'ten kurtarılmış bölgelerde General Mazlum'u ve Suriyeli yerel güvenlik güçlerini desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi. Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, 2015'ten beri İçişleri Bakanlığı'nın "en çok aranan teröristler listesi"nde bulunuyor. Şahin geçen yılın nisan ayında da bir ABD Özel Harekat subayıyla Suriye'deki Karaçok Dağı'nda görüntülenmişti.

Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine-Galloway, Türkiye'nin YPG'ye ilişkin kaygılarını anladıklarını ancak kastettikleri kişinin ABD'nin desteklediği (YPG/PKK'nın paravanı) SDG'nin komutanı olduğunu söyledi. Binbaşı Galloway, "Biz SDG ile çalışıyoruz. Bakan Mattis (ABD Savunma Bakanı), bunu çok açık ve iyi bir şekilde ifade etti. Türk hükümetinin kaygılarını anlıyoruz. Bu şahıs kim olursa olsun, diğer geniş konulardan ayrı bir konu değil. Türkiye'nin SDG içerisindeki Kürt unsurlarla ilgili kaygılarını anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Galloway, Suriye Demokratik Güçleri içindeki bazı savaşçıların orta Fırat Vadisi'ndeki pozisyonlarını bıraktıklarını açıkladı. Bunların muhtemelen Afrin'e gittiklerini söyledi. Açıklamalarında, "DAEŞ ile mücadele ettikleri sürece" bölgedeki ortaklarını destekleyeceklerini belirttiklerini hatırlatan Galloway, Suriye'nin kuzeyinde (YPG/PKK'nın paravanı) SDG ile ilişkilerinin DAEŞ'le mücadeleyle sınırlı olduğunu sözlerine ekledi.