Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nangarhar Gümrük Ofisi yakınlarında bir yakıt tankerine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 sivilin öldüğünü belirtti. Patlamada 5 kişinin yaralandığını kaydeden Hogyani, patlamanın ardından çıkan yangının çevredeki binalara da sıçraması üzerine bazı dükkanların yandığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.