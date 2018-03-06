Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nangarhar Gümrük Ofisi yakınlarında bir yakıt tankerine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 sivilin öldüğünü belirtti. Patlamada 5 kişinin yaralandığını kaydeden Hogyani, patlamanın ardından çıkan yangının çevredeki binalara da sıçraması üzerine bazı dükkanların yandığını belirtti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan'daki bombalı saldırıda 2 kişi öldü
06.03.2018 - 15:38 | Son Güncelleme: 06.03.2018 - 15:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde yakıt tankerine yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : afganistan,patlama,haberler,
548493 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/548493.aspx
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