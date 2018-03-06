Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de başkent Şam'ın Doğu Guta ilçesinde 2 haftadır devam eden saldırılarda ölenlerin sayısı 800'ü geçti.

Rejim yine kimyasal silah kullandı. Bombalar, Birleşmiş Milletler yardımının dağıtıldığı sırada da susmadı.

BM'nin yardım TIR'larından 14'ü, saldırılar nedeniyle yükünü boşaltamadan dönmek zorunda kaldı. İnsanlar günlerdir bodrumlardan çıkamıyor.

BM, Esad rejiminin Doğu Guta'da sivillere karşı kimyasal silah kullanmak ve halkı açlığa sürüklemek gibi bir dizi fiille savaş suçu işlediğini açıkladı.